Армения предлагает Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе.
Об этом написал армянский премьер Никол Пашинян в своем Twitter.
Армения предлагает Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе.
Об этом написал армянский премьер Никол Пашинян в своем Twitter.
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