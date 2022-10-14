Пентагон подтвердил, что ведет переговоры с компанией Маска по поводу работы спутникового интернета Starlink в Украине.
Об этом сообщил 14 октября представитель американского военного ведомства журналистам.
Пентагон подтвердил, что ведет переговоры с компанией Маска по поводу работы спутникового интернета Starlink в Украине.
Об этом сообщил 14 октября представитель американского военного ведомства журналистам.
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