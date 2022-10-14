Бывший начальник оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета Масум Расулов увозил конфискованные товары на свою дачу, сообщает Unikal.

Расулов под видом уничтожения увозил различные виды товаров, конфискованные в ходе таможенного досмотра, на свою 3-этажную виллу, расположенную на участке площадью 2 га в селе Фатмаи Абшеронского района, и складировал в подвал.

Позже эти товары были передавались различным торговым объектам на продажу.

Напомним, что Масум Расулов ​​был задержан 14 июля в рамках продолжающегося уголовного дела СГБ.

Выявлены обоснованные подозрения в хищении М. Расуловым крупной суммы средств государственного бюджета.