Переговоры делегаций Турции и России, связанные с созданием газового хаба, который был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, могут начаться на следующей неделе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

При этом место переговоров российской и турецкой сторон планируется определить в ближайшее время.

«Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи», — уточнил собеседник агентства.

Точное время начало переговоров пока неизвестно. После того, как пройдут переговоры, представят подробный доклад лидерам двух стран.

Еще ведутся переговоры по продлению срока действия «продуктовой сделки».

«При координации Турции и ООН ведутся переговоры по продлению сделки. Есть надежда, что стороны найдут консенсус», — добавил источник.