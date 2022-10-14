Власти Португалии собираются передать Украине ряд пожарных вертолетов, которые более не могут использоваться из-за санкций против России, пишет Diario de Noticias. Как заявила глава португальского минобороны Элена Каррейрас, речь идет о шести единицах техники российского производства — все они требуют ремонта, один из вертолетов полностью неработоспособен.

«По просьбе Украины и совместно с министерством внутренней администрации мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов «Камов», которые в связи с текущим сценарием, санкциями, наложенными на Россию, мы больше не можем эксплуатировать», — пояснила Каррейрас.

Как отметила министр обороны Португалии, португальская сторона не может эксплуатировать данную технику из-за отсутствия сертификатов летной годности. Более того, Каррейрас добавила, что Лиссабон не сможет отремонтировать вертолеты перед отправкой Украине, о чем осведомлены в Киеве.

«Украинцы знают, в каком состоянии находится техника <…> они будут очень полезны для Украины, и за эту передачу наши украинские коллеги очень благодарны», — указала глава минобороны Португалии, также подчеркнув, что Киев якобы сможет отремонтировать технику самостоятельно.