Голливудская актриса Джессика Честейн, посетившая Украину 7 августа рассказала, о чем общалась с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила на шоу Джимми Киммела.

Знаменитость призналась, что когда ее пригласили в Украину, она была сильно рада, ведь очень хотела помочь, но не знала как.

«У меня есть друзья в Украине. Я связывалась с ними, чтобы сказать, как мне жаль. Моему другу пришлось покинуть свой дом. Я сказала, если я могу что-нибудь сделать, пожалуйста, дай мне знать, ведь мое сердце просто разрывается. Когда меня пригласили, я была счастлива, потому что иногда чувствовала себя такой ненужной. Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы помочь или улучшить что-то», — рассказала она.

Звезда фильмов «Большая Игра», «Интерстеллар», «Игра Молли» и других, также призналась, что по приезду в Киев, сразу же отправилась в Ирпень, где пообщалась с местными жителями и увидела, что после себя оставили российские оккупанты.

«Я поехала в Ирпень и увидела там разрушения. Встретились с семьями. Я пошла в детскую больницу. В Киеве я встретила невероятных людей. Сейчас сложно об этом говорить, потому что это так грустно, что сейчас происходит», — добавила она.

Кроме того Джессика Честейн вспомнила о разговоре с президентом нашей страны. По ее словам Владимир Зеленский, поблагодарил за визит и спрашивал, что говорят об украинцах и продолжают ли писать в прессе, ведь о полномасштабной войне забывать нельзя.

«Он постоянно спрашивал, все ли еще говорят о нас в прессе Соединенных Штатов? Он сказал, чем больше об этом говорят, тем больше нам нужна помощь. И он сказал: «Мы действительно боимся того, что будет осенью и зимой. Знаешь, если нам отключат электричество?». Я думаю, что он пытался сделать так, чтобы мир не забыл о них», — резюмировала она.

