В Баку совершила суицид женщина, чей муж погиб на днях в ДТП.

34-летняя Умудова Нахида Садиг гызы повесилась в поселке Кюрдаханы, сообщает Lent.az.

Нахида Умудова была супругой Фахри Умудова, который несколько дней назад погиб в результате столкновения 3 автомобилей в Сабунчинском районе столицы.

Отмечается, что Нахида повесилась, не пережив смерть мужа. У них остались маленькие дети.

Вечером 10 октября перед «Наиль» маркетом, расположенным в Кюрдаханы по улице Аждара Маликова, автомобиль марки Chevrolet Malibu, которым управляла 23-летняя Илькане Ахмедова, врезался в Audi и автомобили Mitsubishi, припаркованные у дороги.

В результате стоявший рядом с автомобилем водитель Mitsubishi Умудов Фахри Мазахир, 1984 года рождения, от полученных травм скончался на месте.