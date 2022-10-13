На фоне войны в Украине, экономического и энергетического кризиса в мире и, в частности в Европе, США открывают для себя новую линию фронта, где противником выступает Саудовская Аравия. Естественно, США не будут воевать против саудийцев, однако определенные меры предпринять собираются. Причина же проста – нефть.

Возглавляемая Саудовской Аравией и Россией ОПЕК+ заявила в своем заявлении, что решила сократить добычу на 100 000 баррелей в сутки в октябре, фактически отменив увеличение добычи, что по сути поставило США и ЕС в сложное положение. США за несколько дней до решения ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки обратились к Саудовской Аравии и другим крупным производителям в Персидском заливе с призывом отложить сокращение на месяц. Эр-Рияд ответил отказом, ОАЭ готовы были пойти на отсрочку, а Кувейт, Бахрейн и Ирак частным образом выступили против предложенного сокращения, выяснила WSJ.

Однако данное решение было принято неспроста, а опиралось на такие простые экономические законы, как риски замедления мировой экономики, которые могут привести к дальнейшему снижению цен на нефть. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Однако в США считают, что таким образом Саудовская Аравия помогает России в войне против Украины.

При этом еще два месяца назад, когда Байден совершил визит в Саудовскую Аравию, то он был направлен на то, чтобы восстановить пошатнувшиеся отношения с Эр-Риядом и смягчить последствия резкого роста цен на энергоносители для потребителей США. В ответ на это теперь «США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский президент Джо Байден уверен, что политику в отношении этой страны необходимо менять. А сенат США разработали законопроект о прекращении на один год продажи оружия Саудовской Аравии. Как отмечает издание Politico, данное предложение поступило со стороны членов палаты представителей США Ро Ханна и сенатора Ричарда Блюменталь.

«На этой неделе Саудовская Аравия договорилась с РФ и приняла на встрече ОПЕК+ решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, тем самым подняв цену на газ в пользу России», – говорится в материале издания.

Сенаторы отметили, что такое решение стран ОПЕК+ стало точечным ударом Саудовской Аравии по США. Тут помимо сложной обстановки в энергетическом вопросе нужно также отметить и ряд других политических аспектов, к примеру, таких как выборы. Текущее обострение между странами происходит и на фоне подготовки к промежуточным выборам. Для Саудовской Аравии приемлем проигрыш демократической партии и приход республиканцев к власти.

Так уж сложилось исторически, что наилучшие отношения между Саудовской Аравией и США складывались именно при республиканцах, которые так или иначе связаны с нефтяным лобби и капиталом в своей стране. Теперь, когда есть возможность помочь своим союзникам в Вашингтоне, Эр-Рияд воспользовался ею. Однако это слишком рискованный шаг, поскольку в случае победы демократов Саудовская Аравия будет под давлением США.

Другой вопрос – это то, что республиканцы так и не смогли договориться с Ираном для того, чтобы выйти из энергетического кризиса. На сегодня только Иран мог бы помочь ЕС и США в данном вопросе. Однако не гибкость американской политики сделала его недоговороспособным. Напротив, оказавшись в сложном положении, Россия взяла и подписала энергетическую сделку с Ираном на 44 миллиарда долларов, а заодно получила и иранские дроны.

Россия, возможно, и проигрывает в стратегическом плане на поле боя в Украине, а также на экономической и дипломатической арене, но гибкость ее внешней политики, которая привела к доминирующим позициям на энергетическом рынке, обещает сделать зимнюю партию украинского конфликта более интересной как на более боя, так и во внутриполитических процессах в странах ЕС, а также и в самих США.

Ниджат Гаджиев