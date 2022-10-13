Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию «в целенаправленной провокации» недавних столкновений между Азербайджаном и Арменией «в рамках усилий по дестабилизации ситуации в Кавказском регионе и за его пределами», передает Reuters.

«Что происходит на границе (Армении и России) последние два года… 5000 российских солдат якобы охраняют границу, (но) русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в азербайджанскую игру при участии и вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой когда-то были близки», — сказал Макрон. «Вы видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас».

Он заверил, что Франция не «подведет Армению» . «Армения — страна, с которой у нас уникальная связь (…) Мы не оставим армян», — отметил он.

Он напомнил, что при посредничестве Франции и главы Евросовета состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества. «Это, кстати, позволило премьер-министру Армении впервые в новейшей истории встретиться с президентом Турции», — заметил Макрон, передает Nouvelle d’arménie.