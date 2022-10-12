Украинские защитники освободили уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

«В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденых 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов», — сказал он.

Янушевич отметил, что под контроль Украины вернулись, в частности, Нововасиловка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Красное, а также Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брид, Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

Глава ОВА также добавил, что ситуация в освобожденных населенных пунктах просто ужасная. Оккупанты разрушили многие дома, больницы, школы, детские сады газопроводов, котельные и линии электропередач.

При этом он сообщил, что на освобожденных территориях постепенно восстанавливают мобильную связь, а также возвращают электроэнергию.