Предложение президента России Владимира Путина о газовом хабе новое и требует обсуждения. Об этом заявили в Минэнерго Турции, пишет РИА Новости.

Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Он напомнил, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». По мнению российского лидера, в этом направлении высокий уровень целесообразности и безопасности поставок газа.