Невозможно передать словами всю жестокость военных преступлений, совершенных армянами против азербайджанского народа. Наша цель не в том, чтобы механически составить последовательность агрессии в календаре, а в том, чтобы показать кровавые страницы азербайджанской истории тем, кто осуждает на юридическом и политическом уровнях нашу страну за рубежом, а также тем, кто пропагандирует гуманизм к врагу внутри страны. Об этом, как передает Minval.az, на вчерашнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж.

По его словам, отмечая последние два года 27 сентября и 10 ноября как новые даты освобождения нашей страны, вместо того, чтобы праздновать годовщину блестящей Победы, мы, к сожалению, стоим перед картинами времен оккупации.

«Ни на минуту не забывая о задаче — передать будущим поколениям историю великого поворота, Победы, определяющей будущее Азербайджана на несколько сотен лет вперед, передать политико-идеологическую программу, мы должны ответить тем, кто разжег конфликт и тем самым вывел нас в мировую повестку дня. Цель врага — нанести удар по священному для нашего народа сентябрю, снять событие Победы с национального календаря, а его созидательную энергию направить в другое русло. Ажиотаж вокруг тиражируемых сцен убийства армянских солдат 2 октября нацелен, ​прежде всего, на то, чтобы поставить под сомнение Победу Азербайджана. Параллельно с переговорами в Праге, давшими надежду на подписание мирного соглашения и переноса нашей военной победы на политико-дипломатическую плоскость, возросла организованность сил, пытающихся сохранить конфликт, растянуть его. По мере приближения мирного соглашения на открытой сцене раскрываются лица настоящих врагов», — сказал парламентарий.

Он отметил, что неоспорим тот факт, что азербайджанское государство вело вторую Карабахскую войну в полном соответствии с международным правом и основными законами.

В обращении к нации глава государства сказал: «Мы не нарушали международного права и законов войны. Мы вели справедливую войну и победили врага на поле боя». На 3-й день войны вражеская сторона пыталась обвинить нашу страну в экзистенциальной угрозе – в попытке положить конец существованию армян, но потом поняли, что для оправдания их претензий необходимо уничтожить десятки тысяч мирных жителей».

«Вместо этого 44-дневная священная война превратилась в настоящий Нюрнбергский процесс. Азербайджанская армия спасла лицо международного суда и ООН. В 1995 году, в трудные для нашего народа дни, великий лидер Гейдар Алиев заявил, что мы не должны опускать голову из-за геноцида, а верить в свою грядущую победу!

Несомненно, Армения, нарушив Женевскую конвенцию 1949 года, совершила преступления против нашего народа. Однако ни депортациям от Гёйчи до Зангезура, ни ракетным обстрелам из Ходжалы Гянджи и Барды, ни недавно найденным братским захоронениям в Эдилли не придали юридического значения в Гааге. После 10 ноября мир увидел, что за последние 30 лет «созидательная нация» установила миллион мин на захваченных ею территориях. Но пока не последовало никакой реакции со стороны Human Rights Watch и основанной в 2011 году коалиции государств против установки противопехотных мин в жилых районах и на дорогах. Тогда как неприсоединение к Римскому статуту и ​​не попадание под юрисдикцию Международного уголовного суда не освобождает от ответственности государства, поэтому те, кто привлек Милошевича к суду, смогли бы организовать такой же трибунал для Кочаряна и Саргсяна», — сказал Захид Орудж.

Как известно, ни один ходжалинский убийца не предстал перед национальным судом Армении. Мировое армянство линчевало бы любых власть и судью, попытавшихся это сделать. Наоборот, большинство их военных героев последних 30 лет – это лица, совершившие преступления против нашего народа.

Он отметил, что в своем выступлении 16 августа 2021 года Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев обратился к политическому и военному руководству Армении и сказал: «Сорвите и бросьте эти медали, что на вас, потому что вы потерпели поражение». Нынче эти люди заслужили ненависть не только нашего народа, но и простых армян. Гаагский трибунал должен был начаться с этих «героев», тогда они могли бы быть справедливыми судьями в российско-украинской войне.

«2 октября Армения начала глобальную кампанию против Азербайджана, используя неподтвержденное видео, и география контрпропаганды очень широка: Министерства иностранных дел США, Индии, Франции, Канады, Норвегии, Греции, Литвы, Ирландии, министр Франции Франк Ристер, журнал The National Interest, около 45 американских конгрессменов, члены испанского парламента Антон Рейно и Джон Иньяррити, британский Посол в Армении, американский сенатор Алекс Падилья, Сеть по предотвращению геноцида, петиция, запущенная на глобальной платформе chang.org, с требованием отставки Урсулы фон дер Ляйен, европейские депутаты Виола Таубадель, Том Вандериксе, Эммануэль Морель, омбудсмен Германии, вызов посла Азербайджана в Гааге в МИД Нидерландов, Конгресс Испании, британский журналист Эмиль Гессе, разведывательная платформа Bellingcat, сенатор Канады Лео Кусакоса, Комитет по международным отношениям Сената США, слушания с участием 17 человек в Европейском парламенте и Посол Норвегии в Армении Хелен Андерсен – все они участвуют в кампании по обвинению нашей страны.

«Цели этих действий можно резюмировать следующим образом: Армения добивается крупной финансовой помощи и миф об «азербайджанской угрозе» является бесценным инструментом её внешней политики; она проводит политику сокрытия преступлений за последние 34 года, уклоняется от правосудия и убив нескольких солдат, пытается предать забвению свои прошлые преступления; Армения пытается обеспечить безопасность и различные юридические преференции Карабаху; предъявляя себя как островок демократии, заявляет о нападении Азербайджана, который сотрудничает с Россией, и показывает себя как сторону, нуждающуюся в ракетах «Химарс» и оружейной помощи по образу и подобию Украины; она стремится лишить нашу страну финансовых ресурсов, а нашу армию современного оружия с помощью экономических и политических санкций, и потому вопросы, заданные Джозефу Боррелю, были в форме «вам нужен азербайджанский газ или армянская кровь». Судя по всему, они согласны, чтобы европейцы страдали зимой, лишь бы лишить Азербайджан экономических доходов; она хочет создать негативный фон вокруг вновь сформированных сил коммандос и не допустить создания второго спецназа; Армения пытается отвлечь нас от курса «Великое возвращение» и направить нашу энергию и ресурсы на чуждые программы и силы в ближайшие 30 лет; это также попытка преуменьшить масштаб нашей победы, подорвать отношения Ильхама Алиева с лидерами сильнейших мировых государств», — сказал депутат.

По его словам, можно было бы продолжить этот список. Не будем забывать, что в прошлом году прошли слушания Армении против Азербайджана в ООН по обвинению в «распространении этнической ненависти».

Вот почему нам нужно совмещать жесткую и мягкую силу. Тяжелое поражение на военном поле армяне заменили превосходством в информационном пространстве и надеются перенести его в вооруженное пространство в будущем. Возможность усиления давления в будущем требует от нашего государства создания Центра по Борьбе с гибридными атаками. Международная легитимность результатов 44-дневной войны во многом зависит от статуса нашего государства и нашей политики против военных преступлений, добавил парламентарий.

Он считает, что в первую очередь, Азербайджан должен создать Комиссию по наказанию за военные преступления в период первой и второй Карабахских войн. В этом случае военные преступления последних 34 лет могут быть объединены в единую платформу и политику.

Во-вторых, распространение правды об Азербайджане требует мобилизации тех, кто понимает реалии европейской безопасности и симпатизирует нашей стране. «Посмотрите, против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведется клеветническая кампания, а мы тихо наблюдаем. Однако ее защита в наших же экономических и политических интересах», — сказал он.

В-третьих, объем американской помощи только Украине составляет 26 миллиардов долларов, а для спасения ее экономики обещана помощь в размере 500 миллиардов долларов.

«Мы приветствуем это, но необходима активная кампания азербайджанцев мира по организации международных донорских фондов для строительства хотя бы одного села Зангилана»,- отметил Захид Орудж.

В-четвертых, ускоряя оценку материального ущерба, причиненного бывшим вынужденным переселенцам, акция миллиона человек «выплатить компенсацию за мой дом» в адрес Армении будет иметь серьезные правовые и политические последствия.

В-пятых, если противник не в состоянии выплатить репарации за 30-летние военные преступления, то во всем мире есть примеры выплаты компенсации путем передачи земель и других альтернативных средств. Зангезурский коридор должен быть полностью передан Азербайджану в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в результате преступлений, совершенных против нашего народа.

В заключении он подчеркнул, что в Баку учредили «Суд века» для побежденных армянских офицеров и солдат. Независимо от решения суда, они будут жить с этим приговором, но главная задача — наказать политических и военных генералов, которые отдавали приказы этим солдатам.

Minval.az