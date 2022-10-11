Президенты Турции и России в ходе запланированных на ближайшую среду переговоров в Астане обсудят продуктовую сделку, ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество. Об этом сообщает сегодня, 11 октября, РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Весь широкий спектр вопросов: продуктовая сделка, ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие темы Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить в ходе переговоров с Владимиром Путиным в казахстанской столице.

На уточняющий вопрос, предложит ли Анкара вновь свои посреднические услуги по урегулированию украинского кризиса, собеседник агентства отметил, что Турция «с первого дня конфликта предлагает это посредничество».

«Турция — единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира», — подчеркнул источник.