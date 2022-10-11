Мир в Украине может быть достигнут только после переговоров России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершён путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе», — приводит слова Орбана издание Handelsblatt.

Он добавил, что не считает американского лидера Джо Байдена подходящим переговорщиком.