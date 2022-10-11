Военный контингент Кыргызстана не будет принимать участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2022» в Таджикистане. Об этом сообщило во вторник киргизское агентство 24.kg.

Как сообщили агентству в Минобороны республики, «оборонное ведомство изначально не планировало участия в этом мероприятии».

Ранее Кыргызстан отменил проведение на своей территории командно-штабные учения миротворческого контингента ОДКБ «Нерушимое братство-2022», которые были запланированы на 10-14 октября.