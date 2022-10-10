Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. С таким заявлением выступил в понедельник президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по Украине.

«Нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию <…>», — говорится в письменном заявлении Байдена. При этом американский лидер заявил, что Россия несет ответственность за «зверства и военные преступления», и отметил, что США настроены на то, чтобы «привлекать [президента Владимира] Путина и Россию к ответственности» за это, «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.