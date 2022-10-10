Мы недавно констатировали, что поляки привлекали вооружённые силы на границе, потом их отвели. Отвели до сотни километров от границы и перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в любой момент Польша готова перебросить свои войска.

«Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии», — сказал президент Белоруссии.