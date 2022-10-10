Очевидцы сообщают о сильном пожаре на киевской ТЭЦ.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о четырех иранских беспилотниках Shahed-136, направляющихся на Коростень Житомирской области.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько попаданий пришлось по «объектам критической инфраструктуры».

Движение поездов Киевского метро приостановлено на всех линиях.

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Во Львове из-за массированные атаки россиян возникли перебои с мобильной связью. Удары были также и по Днепру.

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Украинские СМИ сообщают о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве.

МВД Украины тем временем сообщает, что в результате взрывов в Шевченковском районе Киева погибли 8 человек, 24 ранены.

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В понедельник, 10 октября, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что одна из ракет РФ ударила в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской в Киеве. Там расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского.

Также Антон Геращенко сообщил, что во время ракетной атаки по Киеву есть попадание в автомобиль.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже сообщил о взрывах в украинской столице.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы направляются на место. Детали последуют», — написал он в телеграме.



