Вечером 9 октября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Загали, Истису, Юхары Шорджа и Джил Басаркечерского района, обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении сел Алибайрамлы, Истису и Зайлик Кельбаджарского района и Новоивановка Гедабекского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были предприняты адекватные ответные меры.