США не видят никаких признаков готовности России к использованию ядерного оружия.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», — сказал Кирби.

Он добавил, что США и их союзники «осуществляют самый тщательный мониторинг», но «нет никаких признаков того, что Путин сделал что-либо, чтобы приблизиться к принятию такого решения».

Кирби отметил, что США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта в Украине дипломатическим путем. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Она продолжается уже слишком долго. Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путем», — сказал он. Одновременно Кирби выступил с утверждением, что Россия препятствует началу переговоров и «не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому». «Дело обстоит совсем наоборот», — изложил он свою версию развития событий.