Правительство Германии подготовило очередной пакет поддержки Украины на 11 млн евро, в который входят зимняя одежда, палатки и другое обмундирование, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«После соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить техники к приближающейся зиме на общую сумму одиннадцать миллионов евро», — пишет издание.

Согласно информации, очередной пакет помощи Украине включает в себя 100 тыс. теплых нижних курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни переносных электрогенераторов и рюкзаки.