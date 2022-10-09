«Соединенные Штаты хотят протолкнуть свои решения любой ценой, пытаясь манипулировать запасами нефти»

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя Кремля, подобная игра со стороны Вашингтона не обернется ничем хорошим.

«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», — подчеркнул Д. Песков.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, американская столица намерена любыми методами, даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, добиваться своих планов.