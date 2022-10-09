Командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2022», запланированные на 10-14 октября в Кыргызстане, отменены.

Информацию об этом распространило Министерство обороны Кыргызстана.

В связи с этим Минобороны Кыргызстана приняло соответствующее решение.

Причины отмены не указаны. На них должны были отрабатываться проведение миротворческой операции и обеспечение режима прекращения огня. В учениях было запланировано участие более 6,5 тысячи человек, свыше 850 единиц военной и спецтехники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

К участию в мероприятии были привлечены миротворческие контингенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Также туда были приглашены наблюдатели из Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.