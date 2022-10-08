После взрыва на Крымском мосту у россиян есть только один лучший вариант действий — бегство с захваченных территорий Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать и знают что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них», — заявил президент.

Зеленский добавил, что если россиян заставляют остаться на захваченной территории, то любой из них может сдаться в плен.

«Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции», — добавил президент.

Также Зеленский заявил, что любых других вариантов, чтобы россияне могли на них надеяться, не оставят.

