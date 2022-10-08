Подрыв грузовика на Крымском мосту могли организовать с помощью радиоканала, но не по таймеру. Об этом заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», — сказал экс-генерал ФСБ.

По его мнению, обнаружить взрывное устройство внутри транспортного средства на пропускном пункте довольно сложно, потому что досмотр проводится визуально.