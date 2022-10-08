Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим российскими войсками, которые действуют на территории Украины, сообщило министерство обороны России.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу. Суровикин будет командовать «объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции», сказал Конашенков.

Как сообщает ТАСС, Суровикин с 2017 года командует военно-воздушными силами России. С марта 2017 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии.