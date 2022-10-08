Владимир Путин стремится заключить с Западом «новую большую сделку», и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры. Такое мнение высказал советник президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN.

«Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос — это новое соглашение между Россией и западным миром», — считает Калын, добавляя, что заключенные в конце «холодной войны»договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, советник Эрдогана сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

«Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?», — отметил он.