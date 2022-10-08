Как уже сообщали отечественные СМИ, том числе и Minval.az, вчера в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как и во время предыдущих встреч глав Азербайджана и Армении, и на сей раз азербайджанская дипломатия одержала верх над многолетней ложью армян. Базирующуюся на принципах справедливости и международного права позицию Баку не смогло пошатнуть и участие во встрече французского президента. А ведь известно, с каким пиететом к «армянской сестре» относятся во Франции и лично сам Макрон.

По итогам встречи было принято заявление следующего содержания: «Армения и Азербайджан, еще раз демонстрируя свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны заявили, что это является основой для деятельности комиссии по делимитации и следующее заседание комиссии должно состояться в конце октября в Брюсселе. Армения согласилась направить на границу с Азербайджаном гражданскую миссию ЕС. Азербайджан также дал согласие на сотрудничество с этой комиссией. Миссия начнет свою работу в октябре и завершит ее в течение 2 месяцев».

Данное заявление, говоря простым языком, означает, что Армения отказывается от притязаний на Карабахский регион, и считает его частью Азербайджана. Несомненно, покладистым руководство Армению сделала именно блестящая победа Азербайджана в 44 –дневной войне. Последняя попытка разжечь новый конфликт в регионе была предпринята Арменией 12-14 сентября сего года.

И вновь оглушительное фиаско. Армения не только потеряла 400-450 своих незадачливых «героев», но и лишилась большего. Не дождавшись помощи России и ОДКБ, Армения совершила «полицейский разворот» в сторону Запада, и окончательно утратила доверие своего могущественного покровителя в лице Кремля.

Отказ Армении от «отеческой» опеки России в сентябре, и вчерашнее согласие признать истину, а именно Карабахский регион частью Азербайджана, вызвали шок у карабахских сепаратистов, которые до последнего на что-то надеялись. Безусловно, пражское заявление вызовет раскол между «матерью-Арменией» и ее уродливым выкидышем в лице сепаратистского режима. И признаки паники в рядах сепаратистов заметны уже сегодня.

Так, вчера еще хорохорившийся «министр иностранных дел арцаха» Давид Бабаян, сегодня призывает сепаратистов готовиться к «судьбоносным и трагическим событиям». Кстати, вчера произошло еще одно знаменательное событие, которое у любого нормального человека вызвало гомерический смех. Напомним, что 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. И карабахские армяне, со свойственным хаям подхалимажем, поздравили главу РФ.

Группа людей, которых переполняла надежда на чудо, устроили шествие перед монументом «Дед и бабка» с огромным полотном с изображением Путина с надписью «Мы едины с Россией». Кроме того, в порыве нахлынувшей волны лести, сепаратисты преподали себя в качестве пехотинцев Владимира Путина. И вот вся эта, как бы мягче выразиться, фигня сопровождалась прекрасным исполнением Шарля Азнавура, известным нам из фильма «Тегеран-43». Но в песне говорилось о любви и мире. И к этим понятиям сепаратисты не имеют никакого отношения.

Жалкое, приторно-тошнотворное и лживое зрелище, которое, кроме чувства брезгливости, не вызывает ничего. Предположим, что они пехотинцы Путина, в таком случае возникает вопрос: что же они делают на азербайджанской земле? Едины с Россией – скатертью дорога на север. Впрочем, вряд ли, подобное подобострастие и раболепство карабахских армян может растрогать холодное сердце российского президента. И это совершенно очевидно.

Посудите сами. Если Армения, которая на протяжении многих лет была «содержанкой» Кремля, в одночасье легла под западного «любовника», то верить в искренность сепаратистов не приходится и вовсе. Армянин, он и в Африке армянин.

Неужели армянские сепары настолько глупы и наивны, что верят в возможность признания Россией «независимости арцаха»? Да еще на фоне того, что сама Армения отказалась от своего «выкидыша». Но не это главное. Москва никогда не пойдет на такой безумный шаг, так как тем самым настроит против себя ось Азербайджан-Турция-Пакистан.

Карабахские армяне должны понять одну непреложную истину, которую вновь озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Карабахские армяне — наши граждане, это внутренний вопрос Азербайджана. Мы сами решим, когда с ними разговаривать. Это наш внутренний вопрос. Мы не собираемся обсуждать это с какой-либо страной. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства»», — сказал он.

Вот именно, другое место жительства. К примеру, Россия. И пусть полотно с изображением Путина не забудут. На всякий случай.

Фарид Теймурханлы