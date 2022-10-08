Окончательное решение об участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии в ноябре, пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Окончательное решение еще не принято», — сказал он.

Саммит G20 в этом году пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил изданию The National, что в нем прорабатывается участвовать президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.