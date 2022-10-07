Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 в Индонезии в этом году. Об этом изданию The National сообщил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

«Оба согласились [присутствовать]», — сказал Багис. По его словам, ситуация непростая из-за конфликта между двумя странами.

По словам посла, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже ведется.

«Мы решаем, в каких отелях их разместить ― в одном господина Путина и в другом — господина Зеленского», — сказал он.