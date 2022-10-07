По инициативе и организации Союза азербайджанских женщин Европы «Родина» перед посольством Армении в Нидерландах прошла мирная акция.

В акции приняли участие члены Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, Голландского Дома Азербайджана, члены Нидерландско-Азербайджанской Турецкой Культурной Ассоциации и активисты диаспоры.

Демонстранты призвали Армению поддержать мир и предоставить карты мин с такими лозунгами, как «Армянские противопехотные мины убивают мирных жителей», «Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны», «Армения отвергает вариант мира».