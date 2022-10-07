5 октября 2022 года министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, отвечая на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи Франции об обвинениях в отношении Азербайджана и оказании большей поддержки Армении, выразила солидарность с армянским народом и сделала совершенно необоснованные призывы в отношении Азербайджана.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что официальные лица Франции не в первый раз демонстрируют одностороннюю и проармянскую позицию:

«Не остается незамеченным и то, что министр не сделала никаких призывов к расследованию многочисленных военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных армянской стороной. К сожалению, за последние 30 лет французскими официальными лицами не было сделано ни одного призыва в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией. Причина нам понятна, но было бы хорошо, если бы с нейтральной, беспристрастной и справедливой позиции выступило официальное лицо страны, являющейся ведущей силой Европы, выступающей хранителем принципов международного права, желающей стать посредником в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».