В Украине резко отклонили предложение российского парламента сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

«Рада, что мое сегодняшнее выступление на Саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии и заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, — теперь уже в парламентах», — заявил он.

По ее словам, все проголосовавшие за аннексию украинских территорий являются военными преступниками. Кондратюк объяснила, что с ними никто никаких переговоров не будет вести, потому что все они будут отвечать в Международном Трибунале.

«Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства «матвиенок» осталась одна ложь», — добавила заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Также на это предложение отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов и обратился к спикеру Совбеза Валентине Матвиенко.

«Думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локте в украинской крови», — говорится в сообщении.

По его словам, Матвиенко не должна отвлекаться на вещи, которые ее уже не касаются. Данилов заверил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями.