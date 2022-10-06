Два человека высадились на американском острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе и заявили, что приплыли из России. Об этом сообщает KTVA.

О появлении неизвестных в береговой охране узнали утром 4 октября. Жители острова рассказали, что двое незнакомцев прибыли на маленькой лодке. Мужчины уверяли, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе и хотели «убежать от военных». Они преодолели по морю примерно 480 километров.

Об инциденте поставили в известность сенатора США от штата Аляска Дэна Салливана, который созвонился с секретарем Министерства внутренней безопасности США и другими чиновниками ведомства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.