Большинство британцев негативно оценивают деятельность премьер-министра страны Лиз Трасс. Ее уровень поддержки снизился почти в 2 раза в свете непопулярной экономической политики.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения компании YouGov.

Из 1,7 тыс. британцев, опрошенных в минувшие выходные, только около 14% высказались в поддержку главы правительства. 21-22 сентября рейтинг Трасс составлял 26%. Сейчас почти три четверти респондентов негативно оценили деятельность действующего премьер-министра.

«Лиз Трасс пользуется меньшей популярностью, чем Борис Джонсон когда-либо», — говорится в публикации.