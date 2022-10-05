Глава британского правительства Лиз Трасс заявила на конференции Консервативной партии, что «Украина может победить, Украина должна победить – и Украина победит» в освободительной войне против России.

Она сказала, что попытка аннексии захваченных территорий Украины – лишь «последнее действие в его кампании по подрыву демократии и нарушению международных законов», и никто в демократическом мире не согласится с такими действиями.

Между тем некоторые, отметила премьер страны, «предлагают оплатить жизнями украинцев за иллюзию мира», но этому нарративу никто не поддастся, и «мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется».

«Храбрый украинский народ сражается не только за свою безопасность, но и за общую безопасность. Это сражение за свободу и демократию в мире. <…> Украина может победить, Украина должна победить – и Украина победит», – сказала она.

Трасс отметила, что президент Владимир Зеленский и народ Украины с благодарностью «приветствуют солидарность» Великобритании и союзников в этой войне против захватчиков из РФ, которая выражается в военной, экономической и политической поддержке.

Она добавила, что ее правительство повысит расходы на содержание и модернизацию британской армии, чтобы она была способна противостоять новым угрозам.

