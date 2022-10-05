Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена за пять недель до промежуточных выборов в стране опустился почти до самого низкого значения за все время его президентства и составил 40%.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения Reuters/Ipsos, которые приводит Reuters.

«Двухдневный общенациональный опрос показал, что 40% американцев одобряют работу Байдена по сравнению с 41% неделей ранее», — пишет агентство.

Падению рейтинга Байдена, отмечается в материале, способствовали ожидания того, что представляемая им Демократическая партия потеряет контроль над Палатой представителей США в ноябре, а, возможно, и над Сенатом. При этом популярность президента США в мае и июне падала до 36%.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1003 человек, среди которых 448 демократов и 383 республиканцев.