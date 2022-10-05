Минздрав Азербайджана ответил на ложь Армении про захоронение в Эдилли.

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов сказал, что Армения утверждает, якобы азербайджанская сторона позднее захоронила найденные останки, и что она (Армения) не совершала геноцид.

«Но посмотрите, как смешались кости с землей, и речь о том, что они захоронены позднее, идти не может. Сегодня или завтра мы заберем останки, и по каждому в отдельности будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Судебная экспертиза займет 10-15 дней, столько же дней будет проводиться генетическое расследование», — цитирует директора АПА.