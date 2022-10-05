Украинские военные достигают значительных успехов в Херсонской области, при этом продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.
Об говорится в отчете экспертов американского Института исследования войны (ISW).
ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.
Эксперты ISW уточняют, что украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.
Кроме того, украинские силы продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области на запад от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.
Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что бои продолжаются в районе шоссе Сватово-Кременная.
Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах, сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в сводке, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина в настоящее время заняла значительную часть территории к востоку от реки Оскол. Украинские соединения продвинулись за реку до 20 км в полосу обороны России в сторону узла снабжения город Сватово.
«Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке», — говорится в сообщении.
В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу, отмечают в Минобороны Британии.
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