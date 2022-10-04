ВСУ освободили в Херсонской области более 50 населённых пунктов. Об этом заявил первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин.
Он добавил, что в области начали работу передвижные мобильные блок-посты.
ВСУ освободили в Херсонской области более 50 населённых пунктов. Об этом заявил первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин.
Он добавил, что в области начали работу передвижные мобильные блок-посты.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий