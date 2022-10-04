В Монреале состоялось мероприятие, организованное по случаю 27 Сентября – Дня памяти.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, на мероприятии, проходившем в офисе Ассоциации азербайджанцев Квебека, минутой молчания была почтена память наших шехидов, павших за освобождение наших земель от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности нашей страны.

Затем выступили председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев и активисты диаспоры Али Шараф, Кямаля Алиева и Тунзаля Багирова.

Наши соотечественники подчеркнули важность решительной поддержки международным сообществом серьезных усилий Азербайджана по установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа.