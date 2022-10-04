Самозванный «президент Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval) Араик Арутюнян в очередной раз напомнил о себе. Он предложил скандальному российскому олигарху Рубену Варданяну пост «госминистра Арцаха». Как пояснил сам Арутюнян, «благотворителю, общественному деятелю» с большими знаниями» Рубену Варданяну» он готов предоставить «широкие полномочия по принятию решений и их реализации». После чего, выразив надежду, что сотрудничество начнётся «уже в ближайшие недели», поспешил разъяснить: «Разумеется, это не означает, что я считаю работу действующего «государственного министра» Артака Бегларяна неэффективной, но, учитывая текущие вызовы, считаю, что необходимо консолидировать общенациональные усилия».

Воздержимся от ироничных вопросов, как себя чувствует Варданян, которому после участия в проекте «Сколково» приходится делить пирог на ханкендинской авансцене (!) с таким персонажем, как Артак Бегларян (!!!). В конце концов, объявив о переезде в Ханкенди, Рубен Карленович, наверное, и сам понимал, что здесь ему придётся иметь дело не со «сливками сливок» мирового бизнеса. Вопрос в другом. «Госминистр» в Ханкенди — это фактически «глава правительства».

Можно вспомнить, что, несмотря на все громкие вопли о «консолидации общенациональных усилий», «чужаков» в Ханкенди воспринимают не очень. На рубеже девяностых и «нулевых» тогдашний «президент Нагорного Карабаха» Аркадий Гукасян назначил на пост главы правительства Анушавана Данеляна бывшего вице-спикера парламента Крыма. Но в Ханкенди Данелян не поладил с Самвелом Бабаяном, на тот момент министром обороны и «командующим карабахской армией». Вначале Бабаян просто поколотил Данеляна на ступеньках здания бывшего обкома, а затем, когда Гукасян поддержал не его, устроил покушение на «президента Карабаха». Данелян с перепугу из Ханкенди предпочёл ретироваться и «всплыл» в Крыму уже в 2013 году, как раз накануне «крымнаша», и уже с результатами обмена опытом с сепаратистами Карабаха. А затем с изрядной долей иронии поинтересоваться, в курсе ли обо всех этих шекспировских страстях господин Варданян и как он, с учетом предыстории, собирается делить полномочия с Артаком Бегларяном. За которым, без сомнения, стоят местные «тяжелые фигуры».

Но сегодня ситуация изменилась коренным образом. На рубеже девяностых-нулевых в Карабахе было что делить, а грабеж оккупированных азербайджанских земель только набирал силу. А теперь, после разгрома Армении, и плодородные земли долины Араза, и золотые рудники Веджнели, и леса с ценнейшей древесиной — все это сепаратисты более не контролируют. Вся экономика, по едкому выражению местных острословов, сузилась до «стирки портянок российских миротворцев». Понятно, что в такой ситуации Арутюняну и его приближенным остро необходим «кошелек», и желательно толстенький. На эту роль, похоже, и наметили Варданяна. Понятно, что для Рубена Карленовича, одного из создателей крупнейшей даже по российским меркам «прачечной денег» — банка «Тройка Диалог», вся эпопея с отказом от российского гражданства и переездом в Ханкенди была хитрой попыткой уйти из-под действия западных санкций, а если получится, то еще и заручиться поддержкой зарубежного армянского лобби. А теперь Арутюнян, похоже, требует от него «оплатить крышу». Так что Варданяну придётся не «делить пирог», а «печь» его, притом что за делёжку будет отвечать уже сам Арутюнян, Бегларян и т.д.

Вопрос лишь в том, готов ли Варданян настолько «раскошеливаться» на то, что для него было не более чем пиар-прикрытием. Так что в Баку самое время запасаться попкорном.

Нурани