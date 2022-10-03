Как сообщает ( телеграмм-канал министерства цифрового развития России, компания Beeline Казахстан не отключит вещание 15 каналов.

«После консультации с Veon (владеет Beeline Казахстан) Минцифры получило подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы,» — говорится в опубликованном сообщении.

В конце сентября Beeline Казахстан объявил, что с 5 октября прекращает трансляцию российских каналов «Первый канал СНГ», «НТВ Мир», «Карусель International», «Россия-24», «Музыка Первого», «РТР-Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобер», «Россия-К», «Дом кино», «Победа», и «О!».