Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что не сомневается в участии США и Израиля в организации недавних протестов в Иране.

Об этом он заявил на церемонии выпуска студентов военных вузов.

«Я с определенностью заявляю, что эти беспорядки и дестабилизация были спланированы Америкой и сионистским режимом Израиля. Они действовали с помощью наемников, а некоторые иранцы за рубежом помогали им», — цитирует аятоллу агентство Тасним.

Хаменеи также указал, что поводом для провокаций могло бы быть любое другое событие помимо смерти 22-летней Махсы Амини.