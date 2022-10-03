ВСУ сообщили об освобождении села Торское в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Сергей Череватый в эфире украинского телевидения.

Торское находится по пути продвижения ВСУ, в 22 километрах от Кременной в Луганской области. По словам Череватого, украинские войска поражают огнем артиллерии подразделения противника, пытающегося закрепиться в Кременной и построить оборону.

Сергей Череватый также прокомментировал ситуацию с попавшими в окружение российскими войсками в районе Лимана. По его словам, «часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти».

Группы отступивших из Лимана российских войск скрываются в лесах, а это густо заминированная территория, заявил Череватый.