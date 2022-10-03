В Якутии призвали около 300 человек, не годных для мобилизации, всех их вернули домой. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, передает ТАСС.

По его словам, в координационный центр ОП Якутии поступили 209 заявлений касательно частичной мобилизации. В течение трех дней за психологической помощью в психологическую службу центра поступили 63 обращения. Бугаев подчеркнул, что по каждому обращению ведется индивидуальная работа.

Председатель ОП добавил, что в военных комиссариатах Якутии открылись врачебные комиссии, где проходят первичные осмотры призванных для мобилизации.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, сообщил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор Хабаровского края выложил соответствующее видео в своем Telegram-канале.

«Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Минобороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», — указал Дегтярев.

Как отметил Дегтярев, в Хабаровском крае в рамках мобилизации призвали несколько тысяч жителей региона, при этом половину из них вернули домой, из-за несоответствия критериям отбора.

Глава региона не стал раскрывать причины отстранения Лайко, однако привел в пример историю жителя Хабаровского края, которого призвали на службу, несмотря на то, что он в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Это вызвало большой общественный резонанс, поле чего мужчину удалось вернуть домой. Также стало известно о мобилизации мужчины с шизофренией. Об этом узнали общественники. Благодаря им мужчину вернули из воинской части и отправили на медкомиссию.