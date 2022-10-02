Капитан Ибрагим Траоре управляет текущими государственными делами в Буркина-Фасо и будет приведен к присяге в качестве нового президента страны, об этом сообщил в воскресенье буркинийский новостной портал Burkina24.

Отметим, что дата приведения Траоре к президентской присяге пока не объявлена.

Напомним, что пост президента Буркина-Фасо стал вакантным во второй половине дня в воскресенье, когда глава государства подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который два дня назад был отстранен от власти поднявшими мятеж военными, согласился покинуть свою должность.