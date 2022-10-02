Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем Европейского Союза по кризису Южного Кавказа и Грузии Тойво Клааром, сообщает пресс-служба МИД Армении.
Встреча состоялась в Женеве.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем Европейского Союза по кризису Южного Кавказа и Грузии Тойво Клааром, сообщает пресс-служба МИД Армении.
Встреча состоялась в Женеве.
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