Мобильные номера премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и других членов правительства королевства слили в Сеть, информацию об этом распространило издание Daily Mail.

Номера представителей британского руководства разместили на хакерском сайте США. Помимо самой Трасс, в интернет утекли данные канцлера казначейства Квази Квартенга, главы минобороны Бена Уоллеса, руководителя МИД Джеймса Клеверли и министра внутренних дел Британии Суэллы Браверман, всего 26 человек. Базу можно приобрести всего за 6,49 фунтов.

Согласно информации, предоставленной Кабинетом Министров, часть информации устарела. Однако журналисты просмотрели список и выяснили, что Трасс использует этот номер с 2011 года.

«Когда наш репортер добавил номер телефона в WhatsApp, в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество», — говорится в статье.

Как говорится в статье, киберэксперты опасаются, что база данных может использоваться для слежки посредством определенных программ.