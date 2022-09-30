Представитель оккупационных властей Херсонской области Украины Алексей Катериничев погиб в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС заявил заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации (ВГА) оккупированной области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в ночь на 30 сентября в здание в центре Херсона, в котором проживал Катериничев, попали две ракеты.

В оккупационной администрации погибший занимал должность первого заместителя главы ВГА по безопасности.

По сведениям Общественной палаты РФ, Катериничев провел на своем посту в Херсонской области полтора месяца. До этого назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».